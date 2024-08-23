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Націоналізований глиноземний завод у Миколаєві не може відновити роботу
12:24 23.08.2024 |
Націоналізований Миколаївський глиноземний завод, який до повномасштабної війни належав росіянину Олегу Дерипасці, поки що не може повноцінно відновити роботу. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав голова Фонду держмайна Віталій Коваль.
"Націоналізований завод перебуває в управлінні Фонду державного майна. Ми підтримуємо його робочий стан. Зараз його діяльність призупинена через блокування морських портів Миколаєва та ризики обстрілів. Ці обставини унеможливлюють його повноцінне функціонування зараз", - сказав Коваль.
Миколаївський завод - єдиний в Україні виробник глинозему.
Відновлення його роботи потрібне для відновлення виробництва алюмінію на Запорізькому алюмінієвому комбінаті, який зараз виставлений на приватизацію.
"Відновлення виробництва алюмінію, хоч і потребує значних інвестицій, є цілком реальним. Зрозуміло, що для повноцінного відновлення виробництва алюмінію необхідна стабільна сировинна база. Це передбачає створення вертикально інтегрованих ланцюгів постачання, включно з відновленням роботи Миколаївського глиноземного заводу та забезпеченням постачання бокситів з українських рудників", - сказав він.
Довідка
Алюміній у чистому вигляді в природі не зустрічається. Його виробництво починається з видобування бокситів - алюмінієвої руди, в якій він зберігається у вигляді оксиду алюмінію. Боксити переробляють на глинозем, порошок сіро-білого кольору, на спеціальних заводах, таких як під Миколаєвом. Боксити для Миколаївського заводу імпортувалися з країн тропічного поясу - Гвінеї, Гаяни, Бразилії.
Після цього глинозем відправляють на алюмінієві заводи, де з нього за допомогою електролізу отримують алюміній. Первинний алюміній відливають у зливки, які продають споживачам та використовують для виробництва сплавів для різних цілей.
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