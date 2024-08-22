Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрпошта» почне доставляти закордонні паспорти в закордонні дипустанови - МЗС

 

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

"21 серпня 2024 року МЗС та "Укрпошта" підписали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум у присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський", - повідомляє пресслужба міністерства.

Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспорта запрацює вже у вересні.

МЗС та "Укрпошта" визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, насамперед закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю порівняно з міжнародними комерційними компаніями.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці в будь-якому місці у світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти". Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу становитиме всього $6 і 10 грн ПДВ, що в рази дешевше порівняно з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

"Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою. Тому ми продовжуємо постійно працювати над підвищенням якості сервісів МЗС та спрощенням доступу до консульських послуг. Завдяки домовленостям МЗС та "Укрпошти" українці за кордоном уже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв турботи держави про своїх громадян", - заявив Кулеба.

"Укрпошта" завжди поруч, навіть коли ви далеко від дому. Наша партнерська мережа з 660 тисяч відділень у всьому світі допоможе доставити все, що потрібно, - від українських товарів до водійських прав і закордонних паспортів - швидко, надійно і за доступною ціною", - додав Смілянський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2975
  0,0484
 0,12
EUR
 1
 45,8980
  0,0785
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0030  0,02 0,06 41,5907  0,02 0,05
EUR 45,5604  0,18 0,40 46,3030  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,01 0,02 41,3050  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес