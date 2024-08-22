«Укрпошта» почне доставляти закордонні паспорти в закордонні дипустанови - МЗС

Міністерство закордонних справ України залучило національного поштового оператора "Укрпошта" до доставки документів, насамперед закордонних паспортів, у закордонні дипломатичні установи України.

"21 серпня 2024 року МЗС та "Укрпошта" підписали Меморандум про співпрацю, який закладає основу для реалізації проєктів у сфері міжнародних поштових відправлень. Меморандум у присутності міністра закордонних справ Дмитра Кулеби підписали державний секретар МЗС Олександр Баньков та генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський", - повідомляє пресслужба міністерства.

Планується, що новий сервіс зручної та доступної доставки паспорта запрацює вже у вересні.

МЗС та "Укрпошта" визначать оптимальні логістичні та економічно вигідні маршрути пересилання поштових відправлень. Громадяни України за кордоном отримають зручний сервіс доставки документів, насамперед закордонних паспортів, за значно нижчою вартістю порівняно з міжнародними комерційними компаніями.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом, українці в будь-якому місці у світі зможуть оплатити доставку закордонного паспорта в особистому кабінеті на сайті "Укрпошти". Єдина ціна доставки в будь-яку країну світу становитиме всього $6 і 10 грн ПДВ, що в рази дешевше порівняно з комерційними сервісами. Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, "Укрпошта" забезпечить його швидку доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли паспорт, для його подальшої видачі заявнику.

"Ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для мільйонів наших громадян за кордоном важлива швидка та зручна комунікація з державою. Тому ми продовжуємо постійно працювати над підвищенням якості сервісів МЗС та спрощенням доступу до консульських послуг. Завдяки домовленостям МЗС та "Укрпошти" українці за кордоном уже з вересня зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти швидко, за нижчою ціною та простішою процедурою. Це прояв турботи держави про своїх громадян", - заявив Кулеба.

"Укрпошта" завжди поруч, навіть коли ви далеко від дому. Наша партнерська мережа з 660 тисяч відділень у всьому світі допоможе доставити все, що потрібно, - від українських товарів до водійських прав і закордонних паспортів - швидко, надійно і за доступною ціною", - додав Смілянський.