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ПриватБанк запускає нову версію мобільного банкомату, який може автономно функціонувати до 24 годин поспіль
12:21 20.08.2024 |
Наприкінці серпня у віддалених регіонах Чернігівщини почне працювати удосконалена версія мобільного банкомату. Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата зросла втричі. Відтак, ПриватБанк вирішив продовжувати розвиток цього соціального проєкту.
Впродовж літа банк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату.
"У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів. Мобільний банкомат обладнаний згідно з найвищими стандартами безпеки для клієнтів та співробітників банку», - зазначив керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.
За його словами забезпечити автономність автомобіля вдалося завдяки встановленню комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.
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