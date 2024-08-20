Ощадбанк отримав додаткових ₴4 мільярди держгарантій на кредитування бізнесу

Уряд надав Ощадбанку додаткові державні гарантії на суму 4 млрд грн для портфельного кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба фінустанови, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів України надав Ощаду додаткові державні гарантії за портфельними банківськими кредитами на суму 4 млрд грн на 2024 рік, що спрямуються на кредитування підприємств мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Паралельно банк використовує попередній ліміт у сумі 4,65 млрд грн», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку використання інструмента державних гарантій на портфельній основі в лютому 2021 року Ощадбанк уже надав за цією програмою майже 4,4 тис. кредитів на 15 млрд грн.

Наразі загальний портфель програми становить 7,5 млрд грн.

За даними банку, основними отримувачами кредитів стали підприємства агропромислового, переробного, виробничого та торговельного секторів.

До того ж, переважна частина позик була надана на фінансування оборотного капіталу терміном від 2 до 3 років, а середній розмір кредиту становив біля 3 млн грн.

«Завдяки частковому гарантуванню державою портфеля кредитів для позичальників, які не мають достатнього забезпечення, та поєднанню з програмою «Доступні кредити 5-7-9%» кредитування надається на дуже вигідних умовах», - зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрямок ММСБ.

Як повідомляв Укрінформ, у червні банки видали підприємцям 767 кредитів із держгарантіями на портфельній основі.