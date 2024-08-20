Укренерго добудовує першу чергу антидронового захисту на 41 об'єкті

НЕК «Укренерго» фіналізує будівництво першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті, системи захисту ще 22 підстанцій облаштовує Держвідновлення.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

У компанії нагадали, що Укренерго будує захисні споруди на своїх підстанціях відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 року №1482.

«Україна - перша в світі країна, яка винайшла комплексне рішення фізичного захисту від ударів БПЛА. Захисні залізобетонні конструкції витримують прямий удар «шахедів», які є найбільш небезпечними для об'єктів високовольтної мережі, та захищають обладнання від уламків ракет», - наголосили в Укренерго.

У НЕК запевнили, що захисні споруди вже збудовані на переважній більшості підстанцій. Згідно з розрахунками, пошкодження внаслідок російських дронових ударів по об'єктах системи передачі електроенергії без захисних споруд були б у 5-6 разів більшими.

«Фінансування проєкту з будівництва антидронового захисту повністю забезпечується за кошти міжнародних фінансових організацій - МБРР, ЄІБ, ЄБРР та KfW. Жодної гривні з бюджету України на ці роботи не витрачалося», - зазначили в Національній енергетичній компанії.

Наголошується, що поточні ціни на основні матеріали, які зараз використовують при будівництві споруд, нижчі, ніж стартові ціни договорів.

Укренерго вже розпочало укладання договорів з підрядниками на будівництво другої черги захисних споруд на високовольтних об'єктах.

У НЕК також нагадали, що ще на 22 об'єктах компанії будівництво першої черги захисту завершує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Крім того, Укренерго оприлюднило відомості про вартість закупівель основних матеріалів для зведення захисних споруд. Зокрема, вартість бетону - залежно від марки - коливається від 3012 до 4583 гривень за кубометр (з урахуванням доставки). Гарячекатану арматурну сталь діаметром 8-36 міліметрів закуповують за цінами від 26742 до 27860 гривень за тонну, забивні залізобетонні палі - 16800 гривень за штуку.