На Дунаї криза перевезень. УДП скорочує роботу й обговорює «непопулярні рішення»

Українське Дунайське пароплавство (УДП), найбільша державна судноплавна компанія країни, скоротило робочий день для працівників до шести годин на день через кризу перевезень. Про це повідомив гендиректор УДП Дмитро Москаленко.

"Ми вимушені скорочувати витрати [...] Починаємо пошук компромісу щодо зменшення витрат на персонал, які складають 70% всіх накладних витрат компанії. За погодження профспілки компанія вже тимчасово перейшла на шестигодинний робочий день. В декілька разів зменшена кількість людей у комерційній службі. Обговорюємо наступні рішення, в тому числі непопулярні", - написав Москаленко у Facebook.

Він додав, що за сьогоднішніх умов флот не може утримувати понад тисячу людей.

Гендиректор УДП назвав три основні причини кризи:

→ дунайські порти не можуть конкурувати з одеськими без знижки на залізничні перевезення до Ізмаїлу;

→ обміління Дунаю через спеку;

→ втрата частини урожаю, який експортувався Дунаєм, через спеку.

"Нам кажуть: колись раніше на Дунаї також просідав ринок, але ж якось вантажі знаходили. Так, знаходили, але значна частка рейсів була збитковою. На відміну від минулих криз, ми принципово не працюємо у збиток. Всі наші рейси прибуткові. Увесь вантаж, що "рахується", з ринку ми забираємо. Але такого вантажу дуже небагато, фрахтові ставки на мінімумі, тож рентабельність мінімальна", - написав Москаленко.

УДП призупинило всі інвестиційні проєкти, за винятком модернізації суден.