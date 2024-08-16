Польський бренд Sinsay планує відкрити п'ять нових магазинів в Україні до кінця літа

Польський fashion-бренд, Sinsay, що належить великій ритейл-групі LPP, планує відкриття п'яти нових магазинів в Україні до кінця літа.

Як повідомляють на сайті ритейлера, магазин у Тячеві (Закарпатської обл.) заплановано до відкриття 19 серпня, у Южноукраїнську (Миколаївської обл.) - 22 серпня, у Кривому Розі, Житомирі та Полтаві - 23 серпня.

Як повідомлялося, польська група LPP, якій належать бренди Reserved, Sinsay тощо, планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягів продажу компанії. Є плани досягти 4755 магазинів до кінця 2026 року, з яких 3248 - магазини Sinsay.

В Україні відкрито понад 140 магазинів групи.

За підсумками 2023 року продаж групи зріс на 9,3% - до PLN17,41 млрд, чистий прибуток - на 85,5%, до PLN1,61 млрд.