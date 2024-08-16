«Укрзалізниця» продовжила маршрут «гірського шатлу»

Із 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів - Рахів - Львів продовжить свій маршрут до гірської зупинки Ділове замість Рахова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що розклад руху між Львовом (відправлення о 15:22) та Раховом змін не зазнає, а от із Рахова поїзд відправиться о 21:24 та прибуде на станцію Ділове о 21:49.

У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 03:18 з прибуттям до Львова о 10:07.

В "Укрзалізниці" нагадали, що поїзд зупиняється на станціях Ходорів, Бурштин, Галич, Івано-Франківськ, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохта, Вороненко, Лазещина, Ясіня, Свидовець, Кваси, Білин, Рахів, Берлебаш.

Переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці, на оновленому вебсайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Як повідомлялося, з 1 вересня старий сервіс "Укрзалізниці" для купівлі залізничних квитків за адресою booking.uz.gov.ua перестане працювати. Придбати квитки можна на новому сайті та у застосунку компанії.