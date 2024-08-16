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Укренерго вперше провело довгостроковий аукціон на закупівлю допоміжних послуг
23:06 15.08.2024 |
Україна в четвер, 15 серпня, провела перший аукціон із придбання послуг із надання швидкого резерву підтримки частоти (РПЧ) на п'ять років. Попередні результати конкурсу повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький у Facebook.
"39 учасників, 12 переможців, куплені всі необхідні 99 МВт в кожній годині. Пропозиція була рекордною - в кожній годині не менше 360 МВт. Середньозважена ціна складає менше 700 грн за 1 МВт-год послуги. Остаточні результати, згідно із законодавством, будуть опубліковані після того, як завершиться термін на оскарження", - написав Кудрицький.
Раніше він казав, що в цьому аукціоні зможуть взяти участь системи накопичення енергії, які здатні виконати команду диспетчера за 15 секунд.
Конкуренція виявилась набагато вищою, ніж на добових аукціонах. На них приходить не більш як два учасники, а ціна зазвичай дорівнює граничній ціні на ринку допоміжних послуг - 1339,82 грн за МВт-год.
Всі учасники аукціону - нові учасники ринку електроенергії з пропозицією, яка щонайменше на 260 МВт в кожній годині перевищувала потребу.
22 серпня відбудеться новий аукціон із надання автоматичного резерву відновлення частоти (АРВЧ). На ньому купуватимуть 1000 мегаватів потужності: 579 МВт - послуга завантаження (здатність нових електростанцій підтримувати енергосистему шляхом збільшення свого виробітку); 421 МВт - симетричний резерв.
В цьому аукціоні зможуть брати участь газопоршневі, газотурбінні установки та електростанції на біомасі. Це станції, які зможуть розвантажуватись та завантажуватись за командою диспетчера протягом 15 хвилин.
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