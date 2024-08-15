Запуск четвертого заводу Nestlé в Україні відбудеться в IV кв.-2024, набір співробітників уже розпочато

Nestlé в Україні має намір у четвертому кварталі 2024 року ввести в дію нову фабрику в Смолиговому (Волинська обл.), у будівництво якої інвестувала $45 млн, повідомляють у релізі пресофісу компанії в Україні.

"Нова фабрика буде частиною хаба з виробництва кулінарних продуктів і вироблятиме продукцію, зокрема, і для експорту до країн ЄС (...). Відкриття фабрики заплановано на четвертий квартал цього року - у 30-ту річницю роботи Nestlé в Україні", - уточнено в релізі.

Згідно з повідомленням, за перше півріччя 2024 року на підприємстві було завершено низку будівельних робіт, встановлено частину обладнання, триває розширення потужностей із генерації зеленої електроенергії. Зокрема, було встановлено сонячну електростанцію потужністю 500 кВт, найближчим часом заплановано додати ще 700 кВт, після чого сонячні електростанції зможуть забезпечити 18% потреб фабрики в електроенергії.

Крім того, триває процес набору працівників на нову фабрику: компанія вже взяла на роботу понад 100 осіб і відкрила стільки ж вакансій. До відкриття фабрики на ній уже створено 300 робочих місць, надалі їхня кількість збільшуватиметься.

Компанія продовжує інвестувати у свої наявні фабрики в Україні та забезпечувати українців продуктами харчування. За результатами першого півріччя 2024 року компанія зберегла зростання продажу в Україні, сфокусувавши зусилля на адаптації до зростання потреб споживачів у базових продуктах харчування. Nestlé в Україні переформатувала продуктовий портфель і відкоригувала виробничі плани фабрик для задоволення попиту.

При цьому, Nestlé в Україні у 2023 році збільшила експорт до європейських країн на 30%. З відкриттям нової фабрики заплановано нарощувати обсяги експорту до країн ЄС і підтримувати таким чином процес євроінтеграції харчової галузі України.

Пресофіс нагадав, що Nestlé в Україні за останні 10 років інвестувала в українську економіку понад $100 млн.

"Компанія продовжуватиме інвестувати у свої виробничі майданчики в Україні та підтримувати 5500 українських працівників", - запевнили в Nestlé в Україні.

Nestlé - одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва продуктів харчування та напоїв, представлена у 187 країнах. Пропонує широкий асортимент продуктів і послуг для сімей та домашніх тварин. Має понад 2 тис. торгових марок.

Nestlé розпочала діяльність в Україні 1994 року з відкриття представництва, 1998 року придбала контрольний пакет акцій ЗАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч", а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства. У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ "Нестле Україна", а наприкінці того року Nestlé стала власником 100% акцій підприємства "Волиньхолдинг".

У 2010 році Nestlé SA придбала ТОВ "Техноком" у Харкові, виробника продуктів швидкого приготування під ТМ "Мівіна". У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із семи сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів Nestlé у понад 40 країнах світу.

Бізнес Nestlé в Україні представлений такими напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи, продукти швидкого приготування), дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корми для домашніх тварин.