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Чотири міжнародні корпорації отримали пільги на українській митниці за програмою АЕО
17:57 14.08.2024 |
Чотири міжнародні компанії, що працюють в Україні, - Якобз Дау Егбертс Україна, Еколь Логістікс, Проктер енд Гембл Україна, Водаленд Індастрі - отримали статус авторизованого економічного оператора, який дозволяє користуватися спрощеним митним режимом. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.
Також статус АЕО отримала Агенція митних брокерів "Капітал".
Тепер уже 53 компанії мають 55 авторизацій, два підприємства отримали обидва можливі статуси - АЕО-С та АЕО-Б.
Станом на кінець липня минулого року в Україні статус АЕО мала лише одна компанія.
"Спостерігається приріст транснаціональних корпорацій, які вже мають досвід процедури для отримання статусу в інших країнах. Тепер вони активно входять до інституту АЕО в Україні, щоб користуватися відповідними перевагами та спрощеннями", - йдеться у повідомленні Держмитниці.
Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств і призначений для добропорядних і фінансово стабільних компаній, пов'язаних з експортом та імпортом товарів.
Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділену смугу руху на пункті пропуску тощо.
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