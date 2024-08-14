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«Укренерго» отримало першу перемогу в арбітражі проти Росії: Суд розгляне позов про захоплені активи в Криму
23:36 13.08.2024 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Міжнародні новини
Арбітраж у Парижі розгляне та ухвалить рішення за позовами "Укренерго", поданими компанією проти РФ у 2019 році.
Арбітраж вирішив, що має юрисдикцію для розгляду цього спору, повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Арбітражний трибунал в Парижі, призначений для розгляду справи Постійною палатою третейського суду, 5 серпня ухвалив рішення на користь "Укренерго", визнавши що суд має юрисдикцію на розгляд спору. Це означає, що у підсумку - Арбітражний трибунал заслухає та ухвалить рішення за позовами "Укренерго", поданими компанією проти РФ у 2019 році", - зазначається у повідомленні.
У цьому процесі йдеться про позови, в яких "Укренерго" вимагає від Росії виплати компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму. Зокрема, це 17 підстанцій та понад 1300 кілометрів ліній електропередачі. Загальна сума завданих окупантами збитків оцінюється у 527 мільйонів євро.
В компанії пояснили, що російська сторона намагалася доводити, що арбітраж не має повноважень розглядати позов, але ці аргументи відхилили.
"Рішення про відхилення скарг росіян - нарешті відкриває шлях до розгляду справи по суті. На відміну від інших подібних справ за позовами українських компаній проти держави-агресора, у суді за поданням "Укренерго" - Росія бере активну участь: представники генеральної прокуратури РФ присутні під час засідань трибуналу", - зазначають в "Укренерго".
В компанії уточнили, що арбітрам знадобилося 11 місяців, щоб проаналізувати аргументи сторін і ухвалити своє рішення щодо юрисдикції розгляду справи.
"Зараз ми готуємось до наступних етапів розгляду в суді. Розуміємо, що цей шлях буде ще тривалим і досить складним. Але врешті-решт агресор до останньої копійки заплатить за збитки, завдані українській енергосистемі", - додали в "Укренерго".
Як повідомлялося, "Укренерго" подало позов проти Росії до міжнародного Арбітражного трибуналу ще влітку 2019 року. Наприкінці 2020 року справу почали розглядати.
У своєму позові "Укренерго" вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Також до вимоги входить компенсація збитків від незаконної експропріації інвестицій "Укренерго" у Криму та порушення зобов'язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.
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