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Укрзалізниця з початку року збільшила обсяги вантажоперевезень на чверть
23:19 13.08.2024 |
У січні - липні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезло 103,864 млн т вантажів, що на 25,6% більше показника аналогічного періоду торік. Про це у Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.
"За оперативними даними, упродовж липня 2024 року залізницею перевезено 13,606 млн т вантажів (+1,456 млн т, або +12% до обсягів липня 2023 року). За 7 місяців 2024 року перевезено залізницею 103,864 млн т (+21,189 млн т, або +25,6 % до аналогічного періоду 2023 року)", - йдеться у повідомленні.За інформацією Ткачова, для залізничного транспорту показники січня - липня стали рекордними за весь період військового стану.
Зокрема, обсяг внутрішніх перевезень зменшився на 0,9% порівняно до минулого року і становить 46,672 млн т. Обсяг імпортних перевезень збільшився на 58,4% - до 5,744 млн т. Збільшився і обсяг експортних - до 51,166 млн т (+62,3%).
Суттєве збільшення експортних перевезень в Укрзалізниці пояснюють ефективною роботою українського коридору експорту вантажів через порти Великої Одеси та відновленням економіки України в цілому.
У структурі експортних перевезень залізницею за січень - липень 2024 року переважають руда залізна та марганцева - 26,453 млн т (25,47% у загальному обсязі експортних перевезень). На другому місці - зернові вантажі, яких було перевезено 24,329 млн т (23,42%). Мінбудматеріалів було перевезено 16,511 млн т (15,9%).
Ткачов зауважив, що за цей період значно зросли обсяги перевезень залізної руди (+84,4%) та зернових вантажів (+32,9%).
Як повіомлялось, у липні АТ "Укрзалізниця" вперше з початку 2024 року отримає негативний фінансовий результат, незважаючи на покращення операційної ефективності порівняно з минулим роком.
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