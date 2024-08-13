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АНАЛІТИКА

Дистанційний коледж Optima планує розширити спеціальності і потім створити університет - директор

22:43 12.08.2024 |

Новини компаній

Дистанційний коледж Optima планує розширити спеціальності і потім створити університет - директор

Дистанційний коледж Optima планує розширити список спеціальностей гуманітарними науками, а в майбутньому створити університет, повідомила директорка Optima School Ольга Білодід на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Зараз їх (спеціальностей) п'ять, але є намір розвиватися, і спектр спеціальностей буде розширюватися однозначно", - розповіла Білодід.

За її словами, випускники коледжу Optima здобувають освіту молодшого бакалавра і мають можливість вступати до коледжу як після 9-го, так і після 11-го класу.

Белодід додала, що створення університету Optima наразі в черзі питань на майбутнє.

"Ми наполегливо дивимося в цей бік і думаємо, що цей намір буде реалізовано, але потрібно ще зрозуміти, як це реалізувати в реаліях нашої країни", - зазначила директорка Optima School.

Дистанційний коледж Optima, згідно з інформацією на сайті, - це проєкт найбільшої в Україні дистанційної школи Optima. Навчання в коледжі ведеться за п'ятьма спеціальностями: підприємництво і торгівля, психологія, комп'ютерні науки, маркетинг і графічний дизайн. Вартість навчання становить 2 тис. грн на місяць, незалежно від спеціальності.
За матеріалами: youtube.com
 

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