Дистанційна школа Optima School планує відкрити хаби онлайн-офлайн освіти в Україні та за кордоном

Дистанційна школа Optima School планує відкрити в Україні та за кордоном хаби онлайн-офлайн освіти, повідомив засновник Optima School Робертс Вайшла на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Зараз наша мета відкрити в Україні і не тільки в Україні хаби змішаної офлайн-онлайн освіти, де діти зможуть навчатися не лише дистанційно, але і очно, там будуть запроваджені додаткові заняття, гуртки тощо, щоб було цікаво",- розповів Вайшла.

Він зазначив, що Optima мала намір відкрити офлайн-простір для навчання у минулому році, побудувавши першу в Україні школу змішаного навчання. Проте, за його словами, за ділянку, на якій планувалось будівництво школи, триває судовий спір.

"Школа придбала ділянку землі для побудови і зараз триває судова справа. І ми не знаємо, що з цим проєктом буде. Мені, як громадянину іншої країни, не дуже зрозумілі аргументи, якими державні органи призупинили нашу роботу",- додав Вайшла.

Зі свого боку, директорка Optima School Ольга Білодід розповіла, що школа відкриє освітній хаб у Києві.

"Нехай це буде не Optima-простір, і він буде значно менший, але все-таки ідея, вона буде реалізована, і ось у Києві такий простір стартує",- розповіла Білодід.

За її словами, у хабах будуть реалізовані курси, націлені на практичну складову.

"Якщо це вивчення мови, літератури, то це будуть заняття з журналістики, з ораторського мистецтва, якщо це хімія-фізика, це лабораторії, якщо це, наприклад, іноземна мова, це дискусійні клуби, тобто ми хочемо дати більше практики нашим дітям",- розповіла Білодід.

Optima School була створена і отримала ліцензію у 2015 році. Наразі школа налічує 20 тис. учнів.