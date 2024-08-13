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Українська Optima School вийшла на ринок Польщі
22:43 12.08.2024 |
Дистанційна школа Optima School отримала дозвіл на проведення освітньої діяльності в Польщі і почне навчання старшокласників (10-11 клас) з початку навчального року у вересні, повідомила директорка Optima School Ольга Білодід на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".
"Польська школа буде здійснювати набір до старшої школи. Уже з початку навчального року вона стартує. Ми вже реалізували те, про що мріяли ще торік, і маємо наміри рухатися в інші країни Євросоюзу", - сказала Білодід.
Засновник Optima School Робертс Вайшла зазначив, що Optima ділитиметься досвідом з іншими країнами, позиціонуючи себе не лише як міжнародна школа з універсальним контентом, а й створюючи локальний контент, який відповідає локальним програмам навчання.
За його словами, Optima має потужності обслуговувати до 500 тис. учнів одночасно.
Optima School створена й отримала ліцензію 2015 року. Наразі школа налічує 20 тис. учнів.
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