Ахметов виграв суд щодо підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Київський окружний адміністративний суд визнав нечинним наказ Міністерства інфраструктури №586 від 29 жовтня 2021 року про підвищення тарифів на перевезення групи вантажів першого тарифного класу (руда, вугілля, цемент) на 9% з 1 січня 2022 року. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Рішення поки що не набрало чинності. Компанія вважає, що скасування наказу загрожуватиме їй банкрутством, й подала апеляцію.

"Суд вийшов за межі своїх повноважень та оцінював доцільність зміни вартості тарифів, а не відповідність такого рішення органу державної влади законодавчим актам. Фактично суд перебрав на себе повноваження Міністерства інфраструктури та інших органів, які погоджували відповідний наказ та визначили його доцільність, обґрунтованість та правомірність - Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції. Укрзалізниця вважає такі дії неприпустимими та оскаржить це рішення суду", - повідомила компанія.

Вона розказала, що це не єдина подібна справа.

Ще дві розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

"Приватні компанії, що входять до великої промислової групи, використовуючи суди намагаються анулювати зміни до тарифів на вантажні перевезення, які були узгоджені та запроваджені ще у 2021-2022 роках. Під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни", - сказано в повідомленні УЗ.

Рішення КОАС було ухвалене за позовом ДТЕК Західенерго Ріната Ахметова.

У 2021 році голова правління УЗ Олександр Камишін (зараз - міністр з питань стратегічних галузей промисловості) казав, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення з 2022 року принесе компанії 12,3 млрд грн доходу, з яких 5 млрд грн повинна була заплатити група компаній СКМ Ріната Ахметова.