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АНАЛІТИКА

Укрнафта оголосила закупівлю газопоршневих електростанцій

 

ПАТ "Укрнафта" оголосило 16 тендерів на закупівлю сучасних газопоршневих електростанцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафта закуповує газопоршневі електростанції. Йдеться про сучасні машини з автоматичним керуванням та системами віддаленого контролю. Монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію та навчання персоналу має здійснити переможець тендеру", - йдеться у повідомленні.

Загальна очікувана сума закупівель становить майже 1,6 млрд грн. Аукціони через систему "Прозоро" заплановані на 26 та 27 серпня. Термін поставки та монтажу обладнання - до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" планує використати підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку для будівництва маневрової газової генерації.
 

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