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Укрнафта оголосила закупівлю газопоршневих електростанцій
09:53 12.08.2024 |
ПАТ "Укрнафта" оголосило 16 тендерів на закупівлю сучасних газопоршневих електростанцій.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрнафта закуповує газопоршневі електростанції. Йдеться про сучасні машини з автоматичним керуванням та системами віддаленого контролю. Монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію та навчання персоналу має здійснити переможець тендеру", - йдеться у повідомленні.
Загальна очікувана сума закупівель становить майже 1,6 млрд грн. Аукціони через систему "Прозоро" заплановані на 26 та 27 серпня. Термін поставки та монтажу обладнання - до кінця 2025 року.
Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" планує використати підтримку Європейського банку реконструкції та розвитку для будівництва маневрової газової генерації.
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