Держгеонадра виконала рішення суду: Укрнафтобурінню повернули ліцензію

Державна служба геології та надр виконала рішення суду та відновила спеціальний дозвіл на користування надрами №6349 від 10.07.2019, наданий компанії "Укрнафтобуріння" з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища у Харківській області. Про це повідомляється на сайті служби.

Наказ №621 від 4 грудня 2023 року про анулювання ліцензії визнано таким, що втратив чинність.

У квітні 2023 року Печерський районний суд Києва заарештував акції Укрнафтобуріння, яке розробляє родовище, та передав їх АРМА. Після цього управителем Укрнафтобуріння обрали Укрнафту, фактично націоналізовану раніше.

У грудні 2023 році Укрнафтобуріння припинило видобування газу на Сахалінському газовому родовищі через рішення суду про анулювання ліцензії, ініційоване Державною службою геології та надр. На початку серпня 2024 року той же суд визнав, що підстав для анулювання не було, і скасував своє рішення.

Втрати України через зупинку видобування на Сахалінському родовищі можуть сягати 3 млрд грн.