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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Укргазбанк змінив бренд і логотип
17:07 07.08.2024 |
Водночас Укргазбанк не змінив свою юридичну назву.
"Укргазбанк є універсальним банком, тому ми відійшли від слова "газ" у новому позиціюванні, оскільки воно, по-перше, обмежувало сприйняття бренду, по-друге, конфліктувало з іміджем банку як еко банку", - йдеться в поясненні банку.
У логотипі банку зображення полум'я газу в логотипі змінили на зелений листок, що також має більше акцентувати на екологічній спрямованості банку та розвитку зеленого банкінгу.
"Наш бренд потребував оновлення айдентики та позиціювання. Ми зберегли його цінності та унікальність як еко банку та додали динаміки і нових сенсів, щоб бути більш сучасними та зрозумілими для наших клієнтів та міжнародних партнерів", - сказала Ярослава Тітова, директорка департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку.
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