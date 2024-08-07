Один із найбільших українських банків державний Укргазбанк змінив бренд і логотип. Відтепер у своїх комунікаціях він використовуватиме написання "UGB еко банк країни" і зелений логотип замість біло-синього, повідомила пресслужба банку.

Водночас Укргазбанк не змінив свою юридичну назву.

"Укргазбанк є універсальним банком, тому ми відійшли від слова "газ" у новому позиціюванні, оскільки воно, по-перше, обмежувало сприйняття бренду, по-друге, конфліктувало з іміджем банку як еко банку", - йдеться в поясненні банку.

У логотипі банку зображення полум'я газу в логотипі змінили на зелений листок, що також має більше акцентувати на екологічній спрямованості банку та розвитку зеленого банкінгу.

Старе лого і бренд

"Наш бренд потребував оновлення айдентики та позиціювання. Ми зберегли його цінності та унікальність як еко банку та додали динаміки і нових сенсів, щоб бути більш сучасними та зрозумілими для наших клієнтів та міжнародних партнерів", - сказала Ярослава Тітова, директорка департаменту корпоративних комунікацій Укргазбанку.