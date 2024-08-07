В «Укрнафті» сформували наглядову раду

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.

Про це повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький у Facebook.

Він наголосив, що оновлений склад наглядової ради має наступний вигляд:

* Катерина Кузнецова - незалежна директорка (член). Вона має 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях - пройшла шлях від молодшої консультантки до старшої менеджерки ERNST & YOUNG (Австралія), була директоркою групи ринків капіталу в PwC LLP UK (Велика Британія).

* Тімоті Додсон - незалежний директор (член). Понад 40 років досвіду у сферах видобутку та геології, був виконавчим віцепрезидентом у Equinor, зараз очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd.

* Дункан Джеймс Найтінгейл - незалежний директор (член). Більше ніж 30 років досвіду у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом з пошуку нафтових та газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу.

* Людмила Дараган - представниця від держави. Державний секретар Міністерства оборони. До цього працювала заступницею голови, ще раніше - керівницею апарату Фонд державного майна України. Також була державним секретарем Мінветеранів.

* Роза Тапанова - представниця від Група Нафтогаз. Членкиня наглядової ради "Ощадбанку". Досвід роботи в юриспруденції - більше 16 років. Заслужена юристка України.

"Компанія об'єднала в своїх органах управління високваліфікованих професіоналів, в тому числі - з великим міжнародним досвідом у сферах геології, видобутку, аудиту, юриспруденції та управління", - прокоментував Корецький.

Зазначимо, що Роза Тапанова також відома тим, що працювала у юридичній фірмі чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.

Після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова увійшла до складу наглядової ради державного "Ощадбанку", до наглядової ради "Укрнафти", а також стала директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (підпорядковується Міністерству культури).

Нагадаємо, найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам, пов'язаним з Ігорем Коломойським.