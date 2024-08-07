Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В «Укрнафті» сформували наглядову раду
14:17 07.08.2024 |
В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.
Про це повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький у Facebook.
Він наголосив, що оновлений склад наглядової ради має наступний вигляд:
* Катерина Кузнецова - незалежна директорка (член). Вона має 25 років досвіду в міжнародних аудиторських компаніях - пройшла шлях від молодшої консультантки до старшої менеджерки ERNST & YOUNG (Австралія), була директоркою групи ринків капіталу в PwC LLP UK (Велика Британія).
* Тімоті Додсон - незалежний директор (член). Понад 40 років досвіду у сферах видобутку та геології, був виконавчим віцепрезидентом у Equinor, зараз очолює раду директорів норвезької компанії Ennox Technology Sdn Bhd.
* Дункан Джеймс Найтінгейл - незалежний директор (член). Більше ніж 30 років досвіду у сфері нафтогазової промисловості, є міжнародним експертом з пошуку нафтових та газових резервів у країнах Латинської Америки, Європи, Африки та Близького Сходу.
* Людмила Дараган - представниця від держави. Державний секретар Міністерства оборони. До цього працювала заступницею голови, ще раніше - керівницею апарату Фонд державного майна України. Також була державним секретарем Мінветеранів.
* Роза Тапанова - представниця від Група Нафтогаз. Членкиня наглядової ради "Ощадбанку". Досвід роботи в юриспруденції - більше 16 років. Заслужена юристка України.
"Компанія об'єднала в своїх органах управління високваліфікованих професіоналів, в тому числі - з великим міжнародним досвідом у сферах геології, видобутку, аудиту, юриспруденції та управління", - прокоментував Корецький.
Зазначимо, що Роза Тапанова також відома тим, що працювала у юридичній фірмі чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака ТОВ "Міжнародна правнича компанія", створеної ним наприкінці 90-х років. Пізніше Тапанова і Єрмак заснували адвокатське обʼєднання з такою ж назвою, як партнери.
Після приходу Андрія Єрмака в Офіс президента Тапанова увійшла до складу наглядової ради державного "Ощадбанку", до наглядової ради "Укрнафти", а також стала директоркою Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" (підпорядковується Міністерству культури).
Нагадаємо, найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам, пов'язаним з Ігорем Коломойським.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В «Укрнафті» сформували наглядову раду
|Суд повернув ліцензію на Сахалінське родовище, видобуток газу відновлять
|Укренерго оголосило перші аукціони на послуги маневрової генерації
|«Укрзалізниця» вперше в 2024 році почала працювати у збиток
|Український агрохолдинг «Овостар» примусово викупить акції у міноритаріїв
|Справа Жеваго. Виконавча служба наклала арешт на 49,3% акцій Полтавського ГЗК
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі