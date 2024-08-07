Суд повернув ліцензію на Сахалінське родовище, видобуток газу відновлять

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії "Укрнафтобуріння" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Укрнафтобурінню нарешті дозволили відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі!Відповідне рішення щойно ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд", - написав Чернишов.

Він висловив сподівання на відновлення видобутку та додаткові обсяги газу, які необхідні Україні перед початком "найскладнішого опалювального сезону".

Як повідомлялось, у 2023 році Кабінет міністрів передав ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» під управління Укрнафти. Вже з 12 липня новий менеджмент почав керувати компанією.

Шостий апеляційний адміністративний суд 28 листопада 2023 року анулював спецдозвіл на користування надрами від 10 липня 2019 року, згідно з яким Укрнафтобуріння проводить свою діяльність. З 1 грудня 2023 року видобуток на Сахалінському родовищі був зупинений.