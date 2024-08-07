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Укренерго оголосило перші аукціони на послуги маневрової генерації
23:10 06.08.2024 |
Укренерго оголосило перші довгострокові аукціони закупівлі допоміжних послуг для балансування енергосистеми. Вони відбудуться 15 та 22 серпня, повідомила пресслужба компанії.
На першому аукціоні 15 серпня буде виставлена потреба 99 МВт. У ньому зможуть взяти участь системи накопичення енергії, які здатні виконати команду диспетчера за 15 секунд.
На другому аукціоні, 22 серпня, купуватимуть 1000 мегаватів потужності: 579 МВт - послуга завантаження (здатність нових електростанцій підтримувати енергосистему шляхом збільшення свого виробітку); 421 МВт - симетричний резерв.
В цьому аукціоні зможуть брати участь газопоршневі, газотурбінні установки та електростанції на біомасі. Це станції, які зможуть розвантажуватись та завантажуватись за командою диспетчера протягом 15 хвилин.
Договори з переможцями аукціонів будуть укладені на п'ять років з відтермінуванням надання послуги до одного року. Тобто вони матимуть час до вересня 2025 року, щоб побудувати електростанцію чи установку.
Тариф, який пропонує Укренерго, буде вищий, ніж платять оператори європейських енергосистем.
Загалом Україні треба:
+ 4 ГВт потужностей нових вітрових електростанцій;
+ 3,8 ГВт сонячних електростанцій;
+ 1,4 ГВт потужностей газової генерації;
+ 1,1 ГВт потужностей нових ТЕС на біопаливі;
+ 0,8 ГВт потужностей установок зберігання енергії.
На побудову всіх цих станцій та установок треба близько 12-13 млрд євро.
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