Фінансові новини
- |
- 06.08.24
- |
- 19:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрзалізниця» вперше в 2024 році почала працювати у збиток
14:37 06.08.2024 |
За результатами роботи в липні "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає збиток. Компанія вимагає реформу вантажних тарифів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Протягом липня "Укрзалізниця" вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат, незважаючи на покращення операційної ефективності у порівнянні минулим роком.
Погіршення фінансового результату компанія пов'язує зі збільшенням обсягів перевезень низькомаржинальних вантажів, таких як залізна та марганцева руда (+65% проти липня 2023 року).
Повідомляється, зо доходи від перевезень цих вантажів не покривають витрати на їх організацію.
Загалом у липні 2024 року було перевезено 13,6 млн тонн вантажів, що на 12% більше за аналогічний показник минулого року:
* у внутрішньому сполученні - 6,4 млн тонн (-22% до липня 2023 року);
* на експорт - 6,4 млн тонн (+93% до липня 2023 року);
* на імпорт - 746 000 тонн (+39% до липня 2023 року).
Вихід із ситуації "Укрзалізниця" бачить у зближенні вартості перевезення вантажів різних тарифних класів.
"Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові", - йдеться в заяві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|«План Маршалла» від Пенні Пріцкер. Що Вашингтон вигадав для України після війни
|Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укрзалізниця» вперше в 2024 році почала працювати у збиток
|Український агрохолдинг «Овостар» примусово викупить акції у міноритаріїв
|Справа Жеваго. Виконавча служба наклала арешт на 49,3% акцій Полтавського ГЗК
|На приватизацію ЗАлК ніхто не прийшов, буде новий аукціон
|Уряд включив конфіскований у сенатора РФ завод у Конотопі до списку об'єктів великої приватизації
|Беспрецедентна угода: фондова біржа ПФТС усуне порушення і НКЦПФР її не покарає
Бізнес
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі
|Neuralink імплантувала чип другому пацієнту, все пройшло надзвичайно добре – Ілон Маск
|Штучна плацента. Чи зможе вона врятувати передчасно народжених дітей
|У США стартував продаж багатофункціональної платформи Omni One, яка виводить відчуття від ігор у віртуальній реальності на новий рівень
|Ford намагається запатентувати систему, яка повідомлятиме поліції, якщо водій перевищив швидкість
|У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект