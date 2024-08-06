Український агрохолдинг «Овостар» примусово викупить акції у міноритаріїв

Український агрохолдинг "Овостар" і його основні власники, які сконцентрували понад 95% акцій, подали заявку до Комісії з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC) для схвалення нею squeeze-out - примусового викупу основними власниками акцій, що залишилися у міноритаріїв. Про це йдеться у повідомленні Овостару на Варшавській фондовій біржі.

Процедура squeeze-out означає примусовий викуп акцій компанії мажоритаріями, які мають 95% акцій. Це затверджена практика для полегшення корпоративного управління акціонерним товариством.

Після примусового викупу власниками 100% акцій будуть Борис Бєліков, Віталій Вересенко (зараз разом - 65,93%) і канадський холдинг Fairfax (зараз - 24,09%).

Овостар Юніон - вертикально інтегрована холдингова компанія, один із провідних виробників яєць і яєчних продуктів в Україні (бренд - "Ясенсвіт"). Компанія має дві птахофабрики на 8 млн голів курей та два заводи з перероблення яєць.