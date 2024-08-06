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Справа Жеваго. Виконавча служба наклала арешт на 49,3% акцій Полтавського ГЗК
13:26 06.08.2024 |
Компанія Ferrexpo plc отримала постанову Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції про арешт 49,3% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належать швейцарській дочірній компанії Ferrexpo AG. Про це повідомляє Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі.
Арешт забороняє передачу 49,3% акцій, що належать Ferrexpo AG, але не впливає на право власності Ferrexpo AG на акції, зокрема на право голосу або отримання дивідендів.
Група компаній підтвердила, що не має і ніколи не мала наміру передавати зазначені акції.
Арешт є частиною судових процесів проти колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго і не має відношення до групи Ferrexpo. Обмеження були введені в межах виконавчого провадження з метою погашення заборгованості Жеваго перед Національним банком України за судовим рішенням.
"Наразі група аналізує можливі юридичні й інші засоби правового захисту і має намір захищати свої права. Якщо процес примусового виконання не буде зупинений, це може призвести до потенційного продажу 49,3% акцій Полтавського ГЗК", - йдеться у повідомленні компанії.
У 2019 році Генпрокуратура оголосила Жеваго в міжнародний розшук у справі про розтрату й легалізацію 2,5 млрд грн через банк "Фінанси та Кредит". У липні 2021 року за запитом ДБР його було оголошено в розшук за лінією Інтерполу.
7 березня 2023 року Господарський суд Києва за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб арештував активи Жеваго у межах забезпечення позову про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" і його кредиторів на суму майже 46 млрд грн.
Довідка
Група Ferrexpo володіє в Україні Полтавським та Єристівським гірничо-збагачувальними комбінатами (ГЗК), які видобувають залізну руду та переробляють її в залізорудні котуни. Ця сировина використовується для виплавляння сталі за технологією безкоксового виробництва, що має менший вплив на екологію. Через це на котуни існує стабільно високий попит.
З 2007 року акції компанії торгуються на Лондонській фондовій біржі. Найбільшим акціонером Ferrexpo є Костянтин Жеваго. У 2023 році частка Жеваго в Ferrexpo зменшилася з 50,3% до 49,5%.
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