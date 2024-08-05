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АНАЛІТИКА

Уряд включив конфіскований у сенатора РФ завод у Конотопі до списку об'єктів великої приватизації

 

Уряд передав Фонду державного майна України конфісковане у росіянина ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» для подальшої приватизації.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

«Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36 «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності», - йдеться у документі.

Зміною пропонується включити до розділу «Машино- та приладобудування» ТОВ «Мотордеталь-Конотоп».

Підприємство спеціалізується на виробництві та постачанні гільз циліндрів для двигунів внутрішнього згоряння. Співпрацює з відомими брендами - Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault тощо.

Як повідомлялося, у 2023 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення стягнути в дохід держави 100% статутного капіталу ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», що належав громадянину РФ Сергію Калашнику.
 

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