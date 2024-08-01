Беспрецедентна угода: фондова біржа ПФТС усуне порушення і НКЦПФР її не покарає

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) уклала угоду з АТ "Фондова біржа ПФТС" про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Угодою визначено, що Комісія припиняє притягнення до відповідальності АТ "Фондова біржа ПФТС" за порушення профільного законодавства, а біржа визнає факт вчинення такого правопорушення та зобов'язується виконати ряд вимог:

в строк до 28.02.2025 включно привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень,

добровільно сплатити фінансову санкцію у розмірі 50 тис грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

"У випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами", - йдеться в повідомленні.

Регулятор наголосив, що такий прецедент на ринках капіталу вперше і це стало можливим з набуттям чинності Закону України №3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

НКЦПФР нагадало, що тривалий час АТ "Фондова біржа ПФТС" не приймала жодних рішень для приведення своєї діяльності у відповідність до норм чинного законодавства.

Крім того, її показники ліквідності капіталу мали чітку тенденцію погіршення. У березні Комісія склала акт про правопорушення на ринках капіталу у відношенні ПФТС.

Нагадаємо:

29 квітня акціонери фондової біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.

Причина прийняття такого рішення - неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність із вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати "власні кошти" у розмірі 22 млн грн. За даними останньої доступної звітності "грошові кошти" біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн грн.

Мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited.