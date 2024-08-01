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Начальник українських газосховищ позбувся приставки в.о.: отримав трирічний контракт
14:18 01.08.2024 |
НАК "Нафтогаз України" призначив Романа Малютіна генеральним директором АТ "Укртрансгаз", яке є оператором підземних газосховищ України. Рішення НАК як єдиного акціонера оператора ПСГ України оприлюднено на сайті Укртрансгазу.
Згідно з рішенням, Нафтогаз 30 липня припинив повноваження Малютіна як тимчасового виконувача обов'язків керівника товариства й обрав його генеральним директором із 31 липня 2024 року терміном на три роки.
Кабмін призначив Малютіна в.о. генерального директора АТ "Укртрансгаз" замість Сергія Переломи у січні 2023 року. До призначення він обіймав посаду начальника технічного департаменту АТ "Укртрансгаз".
Нафтогаз вказував, що Малютін пройшов увесь шлях від оператора та інженера на Кегичівському ПСГ до заступника головного інженера східного регіону Оператора газотранспортної системи України. Він має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу.
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