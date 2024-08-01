Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна виставив на продаж «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

 

Фонд державного майна України виставив на аукціон АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) вартістю 151,9 млн грн.

Про це повідомив у Телеграмі голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.

«Фонд державного майна України виставив на приватизацію 97,5% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК). Стартова ціна - 151,9 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Торги відбудуться 6 серпня у системі Prozorro.Продажі.

До складу промислового комплексу входять 1 497 об'єктів нерухомості загальною площею 370 929,85 кв.м. Виробництво розташоване на 25 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 216,0856 га. В активі - 291 од. транспорту та спецтехніки.

Новий власник зобов'язаний протягом 18 місяців погасити заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом, а також не допускати звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців.

Як повідомлялося, ВАКС ухвалив рішення про передачу Фонду державного майна України в управління 29,54% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", що належали російському олігарху Дерипасці. До цього в управлінні ФДМУ перебувало 68% акцій підприємства. Після ухваленого рішення частка активу, переданого державі, становитиме 97,5%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1390
  0,1327
 0,32
EUR
 1
 44,4013
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8250  0,10 0,23 41,4161  0,09 0,22
EUR 44,2621  0,11 0,24 44,9996  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0950  0,09 0,21 41,1200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес