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Фонд держмайна виставив на продаж «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»
14:04 01.08.2024 |
Фонд державного майна України виставив на аукціон АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) вартістю 151,9 млн грн.
Про це повідомив у Телеграмі голова ФДМУ Віталій Коваль, передає Укрінформ.
«Фонд державного майна України виставив на приватизацію 97,5% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК). Стартова ціна - 151,9 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Торги відбудуться 6 серпня у системі Prozorro.Продажі.
До складу промислового комплексу входять 1 497 об'єктів нерухомості загальною площею 370 929,85 кв.м. Виробництво розташоване на 25 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 216,0856 га. В активі - 291 од. транспорту та спецтехніки.
Новий власник зобов'язаний протягом 18 місяців погасити заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом, а також не допускати звільнення працівників підприємства протягом 6 місяців.
Як повідомлялося, ВАКС ухвалив рішення про передачу Фонду державного майна України в управління 29,54% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", що належали російському олігарху Дерипасці. До цього в управлінні ФДМУ перебувало 68% акцій підприємства. Після ухваленого рішення частка активу, переданого державі, становитиме 97,5%.
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