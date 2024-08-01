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Чистий прибуток «Нової пошти» за перше півріччя впав на 38%
09:39 01.08.2024 |
ТОВ "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% - до 20,12 млрд грн, проте чистий прибуток компанії зменшився на 38,1% - до 1,49 млрд грн.
Згідно з даними неконсолідованої звітності, опублікованими в системі розкриття інформації НКЦПФР у середу, валовий прибуток компанії в першому півріччі 2024 року зріс на 9,5% - до 3,87 млрд грн.
Зазначається, що прибуток від операційної діяльності "Нової пошти" за звітний період зменшився на 8,7% - до 1,68 млрд грн.
Згідно з неконсолідованою звітністю, "Нова пошта" у 2023 році збільшила чистий прибуток на 85,7% - до 3 млрд 967,2 млн грн, її виручка зросла на 54% - до 36,47 млрд грн.
"Нова пошта" є найбільшим логістичним оператором України. Від початку 2024 року і до кінця липня компанія розширила мережу в країні з 26,6 тис. до 30,1 тис. точок: до 12,1 тис. відділень і 18 тис. поштоматів.
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