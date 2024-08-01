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Мотор-Банк і Вінницький авіазавод стали державними
22:38 31.07.2024 |
Конфісковані активи В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента заводу "Мотор Січ", та Петра Кононенка, гендиректора російської компанії "Борисфен", ексдиректора московського представництва AT "Мотор Січ", перейшли в управління Фонду державного майна. Про це пресслужба ФДМУ повідомила в середу, 31 липня.
Серед стягнутих у дохід держави активів Богуслаєва частки або 100% компаній:
→ ТОВ "Золота айстра",
→ ТДВ "Страхова компанія "Мотор-Гарант",
→ ТОВ "Вінницький авіаційний завод",
→ ОВ "Вертольоти МСБ",
→ АТ "Мотор-Банк"
→ ПрАТ "Азов Трейд-ХХІ".
Уся нерухомість та земельні ділянки розташовані у Запоріжжі або області.
Частки компаній, які належали Кононенку:
→ ТОВ "Жекон",
→ ТОВ "Перспектива-високі технології",
→ ПрАТ "Промзапал".
Крім того, у дохід держави стягнуті грошові кошти В'ячеслава Богуслаєва. Це понад 554 млн грн, розміщених на рахунках в АТ "Мотор-Банк", і 79,5 млн грн на рахунках в АТ "ПУМБ".
"Понад 600 млн у гривневому еквіваленті ФДМУ передає у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. З них вже перераховано 287,3 млн грн", - уточнив голова ФДМУ Віталій Коваль.
Тепер Фонд держмайна проведе аналіз наявності накладених арештів та подальше їх зняття, інвентаризацію з фотофіксацією та перереєстрацію за державою в особі Фонду.
Богуслаєву наприкінці жовтня 2022 року повідомили про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (допомога державі-агресору), йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство встановило, що компанія "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни для військових гелікоптерів Росії навіть після 24 лютого 2022 року. Двигуни Мотор Січ знайшли у збитих російських гелікоптерах.
У лютому 2023 року стало відомо, що Богуслаєву також інкримінували сприяння терористичній діяльності (ст. 258-3 КК України) через роботу філії підприємства у Сніжному в умовах окупації.
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