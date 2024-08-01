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Уряд залучив другий держбанк до фінансування індустріальних парків
22:30 31.07.2024 |
Фінанси, Банки та банківські технології, Економіка, Новини компаній
Міністерство економіки підписало з державним Укргазбанком угоду про участь у програмі фінансової підтримки індустріальних парків "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Аналогічну угоду міністерство підписало з Укрексімбанком минулого тижня. Очікується, що незабаром до програми залучать ще один державний банк.
Тепер ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії можуть подавати заявки до зазначених банків на отримання державного фінансування за двома напрямами.
* Безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури, включно з дорогами, лініями зв'язку, газо-, водо- та електропостачанням.
* Компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.
Згідно з програмою, індустріальний парк може отримати до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50.
Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% видатків (до 150 млн грн).
Також пропонується відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума - 150 млн грн.
Щоб отримати фінансування, індустріальний парк повинен побудувати не менше як 5000 кв. м виробничих площ та залучити не менше як двох учасників протягом трьох років.
На держпрограму підтримки індустріальних парків передбачено 1 млрд грн у 2024 році.
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