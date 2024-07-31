«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для деяких міжнародних рейсів

З 1 серпня 2024 року "Укрзалізниця" розширює практику верифікації користувачів через "Дія.Підпис" на низку міжнародних рейсів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Тепер для покупки квитків на такі маршрути, як №19/20, №23/24 Київ - Хелм, №51/52, №89/90 Київ - Перемишль, №73/74 Харків - Перемишль буде необхідно підтвердити свою особу через застосунок "Дія". Це нововведення доступне через застосунок "Укрзалізниці" та новий сайт для продажу квитків.

Цей крок є тимчасовим заходом для боротьби зі спекуляцією квитками, яка досягає до 50 спроб масової купівлі щодня. Верифікація через "Дія.Підпис" ускладнює роботу перекупників, дозволяючи звичайним пасажирам легше купувати квитки.

Для іноземних пасажирів, які не мають доступу до "Дія", "Укрзалізниця" залишає поточну систему доступу до міжнародних квитків для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:

Одеса - Перемишль, Харків - Хелм, Дніпро - Хелм, Київ - Перемишль, Чоп - Відень, Мукачево - Кошице, Львів - Варшава, Київ - Кишинеу та інші.

"Укрзалізниця" нагадала про глибину продажу міжнародних квитків:

* польський напрямок (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) - 20 діб до дати відправлення, старт продажів о 09:00;

* словацький та австрійський напрямки - 20 діб, старт о 08:00;

* молдовський напрямок - 30 діб, старт о 08:00.