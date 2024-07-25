Міненерго попросило СБУ зайнятися тими, хто розганяє чутки про аварію на ПАЕС

Міністерство енергетики попросило Раду національної безпеки та оборони й Службу безпеки України "вжити невідкладних заходів щодо притягнення до відповідальності" тих, хто розганяє чутки про аварію на Південноукраїнській атомній електростанції. Про це йдеться на сайті Міненерго.

Всі АЕС на підконтрольній території працюють у штатному режимі, наголосило міністерство.

"Спроби безвідповідальних політиків спекулювати й поширювати відверті маніпуляції про "аварію на атомній станції" неприпустимі", - йдеться в заяві.

Звідки взялися чутки про аварію на ПАЕС?

У середині липня 2024 року в Україні кілька днів були особливо жорсткі графіки відключення електроенергії.

18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко у Facebook написав, що на Південноукраїнській АЕС, ймовірно через спеку, вийшли з ладу два трансформатори струму, у зв'язку з чим відключився від мережі один з енергоблоків. Через цю "абсолютно технічну аварію" лівий берег України почали жорстко обмежувати у постачанні електрики.

Наступного дня міністр енергетики Герман Галущенко на годині запитань до уряду в Верховній Раді заявив, що "спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", і назвав її фейком.

Проте 25 липня депутат Верховної Ради Ярослав Железняк опублікував відповідь Укренерго на свій депутатський запит, в якій підтверджується, що 15 липня на ПАЕС справді сталось аварійне відключення від мережі одного з енергоблоків. Внаслідок цього суттєво збільшився дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі України.

Міністерство енергетики наполягає, що ця ситуація ніяк не може вважатися аварією на атомній електростанції, бо енергоблок знаходиться в робочому стані.

"Жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося в розповсюдженому фейку [із самого початку], на станції не було. Якби така подія сталась, це унеможливило б видачу електроенергії і дійсно призвело б до необхідності зупинити атомний блок. Пошкодження іншого обладнання не впливає на роботу блока і може мати лише короткочасний (протягом годин) вплив на можливість видачі", - заявило міністерство.