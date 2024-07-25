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Артур Еш
Уряд погодив призначення нового голови «Укрвугілля»
23:18 25.07.2024 |
Кабінет Міністрів України погодив призначення виконувачем обов'язків директора державного підприємства "Укрвугілля" Олексія Старостенка.
Відповідне рішення закріплено розпорядженням №681-р від 23 липня 2024 року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі.
Із жовтня 2023 року в.о. глави "Укрвугілля" працювала Юлія Кочаток, яка змінила на цій посаді Олександра Хейла.
"Укрвугілля" створено наказом Міністерства енергетики 2020 року, його напрями діяльності - закупівля вугілля та його постачання генкомпаніям та іншим споживачам, експортно-імпортні операції з вугільною продукцією та участь у формуванні паливного балансу держави.
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