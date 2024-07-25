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АМКУ дозволив продаж мобільного оператора lifecell французькому мільярдеру
17:26 25.07.2024 |
Антимонопольний комітет (АМКУ) визнав задовольним заявку французької компанії DVL Telecom мільярдера Ксавʼє Ньєля на придбання українського оператора lifecell.
Відповідне рішення комітет ухвалив 25 липня.
Зокрема, АМКУ надав дозвліл французькій компанії DVL Telecom на набуття контролю над ТОВ "Глобал Білгі", ТОВ "лайфселл" та ТОВ "Укртауер".
Крім того, регулятор надав дозвіл на узгоджені дії у вигляді виконання положення про утримання від конкуренції, що передбачені розділом 11 договору купівлі-продажу часток у компаніях групи "Лайфселл", укладеного між компаніями Lifecell Ventures B.V., Global Bilgi Pazarlama Danismanlik ve Cagri Servisi Hizmetleri A.S., Kule Hizmet ve Isletmecilik A.S. та NJJ Capital від 29 грудня 2023 року, строком на два роки.
Французький мільярдер готовий заплатити за оператора $525 млн. Це потенційно найбільша угода десятиріччя разом із придбанням провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Воля", зауважувала українська редакція Forbes. У тому числі сума угоди з придбання "Датагруп-Volia" може становити $120 млн.
Кому продають lifecell
Раніше повідомлялося, що АМКУ виявив підстави для заборони угоди з продажу групи "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що входить до групи NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньеля.
В антимонопольному відомстві вважають, що необхідно перевірити відносини контролю самої lifecell та материнської компанії Turkcell з особою, до якої рішенням РНБО застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).
Турецька телекомунікаційна компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про продаж 100% часток у своїх дочірніх компаніях в Україні - ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер" - французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Власник NJJ Capital французький мільярдер Ксав'є Ньєль оцінював вартість угоди у $500 мільйонів, однак для її завершення потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету.
На думку учасників ринку, перешкоджав завершенню угоди арешт 19,8% статутного капіталу ТОВ "Лайфсел", накладений у жовтні минулого року в рамках розслідування СБУ проти підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Пєтра Авєна та Андрія Косогова.
Тоді суд також наклав арешт на 100% ТОВ "Пейселл", яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ "Укртауер". Однак 16 квітня ці арешти було скасовано.
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