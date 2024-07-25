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На Південноукраїнській АЕС змінили директора після аварійного відключення енергоблока
14:14 25.07.2024 |
На Південноукраїнській атомній електростанції призначили нового генерального директора. Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Обовʼязки генерального директора ПАЕС покладено на В'ячеслава Стоянова, який до цього обіймав посаду головного інженера - першого заступника генерального директора Рівненської АЕС.
"В'ячеслав Стоянов має багаторічний досвід в атомній галузі, неодноразово був відзначений нагородами за сумлінне виконання своїх обов'язків, пройшов кар'єрний шлях від інженера до керівних посад на АЕС", - пояснили призначення в Енергоатомі.
До Стоянова посаду генерального директора Південноукраїнської атомної електростанції займав Ігор Полович. Його призначили 26 серпня 2021 року. До цього, з 14 червня того ж року, Полович обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків керівника ПАЕС.
18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив, що на ПАЕС протягом трьох днів згоріли три трансформатори, що призвело до відключення від мережі одного з реакторів. Саме цим, за його словами, були зумовлені жорсткі обмеження електропостачання.
Тоді на Південноукраїнській АЕС заявили, що згідно із законами про правовий режим воєнного стану не можуть офіційно прокоментувати ситуацію. При цьому атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.
Після цього у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi повідомили, що фейк про нібито аварію на Південноукраїнській атомній електростанції запустили росіяни.
У Центрі зазначили, що інформаційно-психологічна спецоперація РФ припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських АЕС, але це не відповідає дійсності.
Зміна директора ПАЕС сталася після аварійного відключення одного з енергоблоків, заявив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на відповідь Укренерго на його депутатський запит.
Так, 15 липня 2024 року на Південноукраїнській атомній електростанції відбулася позаштатна подія, в результаті якої були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на ВРП 330.
У результаті відключився перший енергоблок з навантаженням 1000 МВт, а також три лінії електропередач. Сталося коротке замикання вимірювального трансформатора струму з наступним руйнуванням та загорянням.
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