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У Жеваго заарештували рахунки і майно у справі про банкрутство банку «Фінанси та Кредит»
23:01 24.07.2024 |
Господарський суд Києва за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) заарештував грошові кошти на всіх рахунках і майно, яке належить Костянтину Жеваго як ексвласнику виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" ("ФіК") у справі про стягнення з нього 46 млрд грн.
Відповідну ухвалу про забезпечення позову, копією якої володіє агентство "Інтерфакс-Україна", суд ухвалив 17 липня 2024 року в межах справи №910/268/23.
Згідно з матеріалами справи, 15 липня 2024 року через систему "Електронний суд" від представника позивача (ФГВФО - ІФ-У) надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на належні відповідачеві грошові кошти, які перебувають на його рахунках у всіх банківських установах, а також на належне йому майно в межах суми позову.
"Заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову задовольнити повністю. Накласти арешт на грошові кошти, що належать особі, які перебувають на всіх рахунках відповідача в усіх банківських установах, а також на належне особі майно в межах суми позову в розмірі 45 млрд 979 млн 796 тис. 953,50 грн", - констатується в ухвалі.
Ухвала про вжиття заходів забезпечення позову, яка набрала чинності 17 липня 2024 року, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, і може бути пред'явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 17 липня 2027 року. Документ набирає чинності негайно з моменту його підписання і може бути оскаржений.
Іншою ухвалою Госпсуд Києва 10 липня 2024 р. відмовив Ferrexpo AG, яка звернулася 3 липня щодо скасування заходів забезпечення позову на 1% у частці, яка належить Жеваго, з 50,3% у підприємствах групи до 49,5%, оскільки його частка змінилася.
"В обґрунтування поданого клопотанням (з урахуванням уточнень від 9 липня 2024 року) представник компанії Ferrexpo AG вказує на те, що відповідно до опублікованої фінансової звітності компанії Ferrexpo Plc станом на 18 квітня 2024 року Fevalotinico SaRL володіє 49,3% випущених акцій, а відтак заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду м. Києва від 3 березня 2023 року повинні бути скасовані в частині накладення арешту в частині заборони здійснення відчуження 1% акцій ПрАТ "ПГЗК" та ТОВ "ЄГЗК", ТОВ "БГЗК", - випливає з матеріалів справи.
Проте суд зазначив: раніше позов було накладено на 50,3%-ву частку акцій, а згодом відбулося розмивання (зменшення) акцій Ferrexpo, що належать Fevamotinico SaRL, яка, своєю чергою, повністю належить Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є відповідач (Жеваго - ІФ-У).
"Суд зазначає, що дії щодо зменшення підконтрольної відповідачу частки у статутному капіталі третіх осіб під час дії ухвали суду про таку заборону прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки учасників судового процесу", - констатується в матеріалах справи.
У результаті суд відмовив у задоволенні клопотання Ferrexpo AG про часткове скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Госпсуду Києва від 3 березня 2023 року у справі №910/268/23.
Як повідомлялося, Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційну скаргу компанії Ferrexpo AG на ухвалу Північного апеляційного господарського суду та відмовив у відкритті касаційного провадження, залишивши чинним арешт 50,3% частки в його ГЗК, накладений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку "ФіК" 46 млрд грн. Таку ухвалу було винесено 13 червня 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Ferrexpo в судах різних інстанцій намагається скасувати арешт 50,3% часток у своїх ГЗК, ухвалений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго 46 млрд грн.
Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні.
Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК", 100-відсоткова частка ТОВ "Єристівський ГЗК" і 99,9-відсоткова - ТОВ "Біланівський ГЗК".
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