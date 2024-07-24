Фінансові новини
- |
- 24.07.24
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Нафтогаз» має ресурс для електрогенерації з суттєвим запасом - голова компанії
16:03 24.07.2024 |
НАК "Нафтогаз України" зможе в повному обсязі забезпечити потреби електрогенерації в газі впродовж опалювального сезону 2024-2025 рр. з огляду на темпи відновлення пошкоджених блоків теплових електростанцій і підключення нових генерувальних об'єктів, повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.
"Ми знаємо, яку приблизно потужність нам доведеться забезпечувати, це наша кухня. Зараз ці цифри не назву, тому що цей показник поступово збільшується. Але в нас є обсяги з суттєвим запасом, щоб реагувати на ці виклики. Ми бачимо, скільки станцій підключається зараз, бачимо, скільки технічних умов видаємо, і з головою покриваємо ці додаткові потреби", - сказав він у коментарі "Енергореформі" в кулуарах заходу "Діалоги з NV. Майбутнє української енергетики", що відбувся у вівторок у Києві.
Також Чернишов зазначив, що обсяг газу, невикористаного через руйнування росіянами і зупинку блоків ТЕС, перекриє обсяг газу, який буде необхідний для нової генерації.
"Це рівняння (забезпечення газом електрогенерації - ЕР), розв'язання якого пов'язано з двома факторами. Перший - який обсяг буде потрібен новій генерації. Другий - який обсяг буде вивільнено з огляду на те, що не всю теплову генерацію буде відновлено. Мені здається, що другий параметр точно буде більшим за перший", - висловив думку очільник "Нафтогазу".
Як повідомлялося, Україна станом на 22 липня 2024 року має запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) обсягом 10 млрд куб. м. Із початку сезону, що розпочався з 1 квітня, країна закачала понад 2,5 млрд куб. м газу.
"Темпи накопичення дозволяють нам оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада. Дякую всім фахівцям, які, незважаючи на війну, ефективно виконують свою роботу", - зазначав Чернишов.
У листопад 2023 року Україна увійшла із запасами в ПСГ 16 млрд куб. м. Загалом за опалювальний сезон-2023/24 зі сховищ відібрали 8,5 млрд куб. м природного газу, з них було використано 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.
Енергохолдинг "ДТЕК" має намір до жовтня цього року відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками з березня цього року теплової генерації за відсутності нових обстрілів, повідомив виконавчий директор Дмитро Сахарук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС затвердили 4,2 млрд євро в межах Українського плану
|Тиск на детективів та фіктивне розлучення. У справі керівника детективів БЕБ, який залишив без ніг дівчину у ДТП, нові деталі
|Угорщина блокуватиме гроші ЄС на допомогу Україні зброєю через ситуацію з «Лукойлом»
|Кулеба поїхав до Китаю. Навіщо і чого очікують від візиту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» має ресурс для електрогенерації з суттєвим запасом - голова компанії
|ДТЕК планує відновити до жовтня 60-70% зруйнованої через обстріли генерації
|Євросоюз виділить «Укрзалізниці» 43 мільйони євро на будівництво євроколії
|ЄІБ виділяє понад EUR450 млн на підтримку української енергосистеми і EUR86 млн «Укренерго»
|Енергоатом домовився про кредит на 10 млрд грн для закупівлі збагаченого урану для АЕС
|«Антонов» хоче виробляти безпілотники з Boeing: підписано меморандум
Бізнес
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237
|CrowdStrike пояснила в деталях, як саме вона змогла вивести з ладу 8,5 млн ПК із Windows
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini