Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» має ресурс для електрогенерації з суттєвим запасом - голова компанії

 

НАК "Нафтогаз України" зможе в повному обсязі забезпечити потреби електрогенерації в газі впродовж опалювального сезону 2024-2025 рр. з огляду на темпи відновлення пошкоджених блоків теплових електростанцій і підключення нових генерувальних об'єктів, повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Ми знаємо, яку приблизно потужність нам доведеться забезпечувати, це наша кухня. Зараз ці цифри не назву, тому що цей показник поступово збільшується. Але в нас є обсяги з суттєвим запасом, щоб реагувати на ці виклики. Ми бачимо, скільки станцій підключається зараз, бачимо, скільки технічних умов видаємо, і з головою покриваємо ці додаткові потреби", - сказав він у коментарі "Енергореформі" в кулуарах заходу "Діалоги з NV. Майбутнє української енергетики", що відбувся у вівторок у Києві.

Також Чернишов зазначив, що обсяг газу, невикористаного через руйнування росіянами і зупинку блоків ТЕС, перекриє обсяг газу, який буде необхідний для нової генерації.

"Це рівняння (забезпечення газом електрогенерації - ЕР), розв'язання якого пов'язано з двома факторами. Перший - який обсяг буде потрібен новій генерації. Другий - який обсяг буде вивільнено з огляду на те, що не всю теплову генерацію буде відновлено. Мені здається, що другий параметр точно буде більшим за перший", - висловив думку очільник "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Україна станом на 22 липня 2024 року має запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) обсягом 10 млрд куб. м. Із початку сезону, що розпочався з 1 квітня, країна закачала понад 2,5 млрд куб. м газу.

"Темпи накопичення дозволяють нам оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада. Дякую всім фахівцям, які, незважаючи на війну, ефективно виконують свою роботу", - зазначав Чернишов.

У листопад 2023 року Україна увійшла із запасами в ПСГ 16 млрд куб. м. Загалом за опалювальний сезон-2023/24 зі сховищ відібрали 8,5 млрд куб. м природного газу, з них було використано 6,7 млрд куб. м. Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів.

Енергохолдинг "ДТЕК" має намір до жовтня цього року відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками з березня цього року теплової генерації за відсутності нових обстрілів, повідомив виконавчий директор Дмитро Сахарук.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2174
  0,0142
 0,03
EUR
 1
 44,7044
  0,0649
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0815  0,05 0,12 41,7474  0,05 0,13
EUR 44,6722  0,22 0,49 45,5415  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес