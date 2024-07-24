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ДТЕК планує відновити до жовтня 60-70% зруйнованої через обстріли генерації
17:29 23.07.2024 |
Енергохолдинг "ДТЕК" планує відновити до жовтня цього року 60-70% зруйнованої російськими атаками починаючи з березня цього року теплової генерації за умови відсутності нових обстрілів.
Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час "Діалоги з NV. Майбутнє української енергетики" у вівторок.
"Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку мали до обстрілів. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%... Плануємо відновити до жовтня, знову-таки, за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше", - сказав він.
За словами виконавчого директора, наразі на всіх електростанціях енергохолдингу, крім обладнання, також істотно пошкоджено будівельні конструкції будівель.
"На наших станціях немає жодного даху, жодної стіни. За низьких температур навіть обладнання, яке ми відновимо, не працюватиме. Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це зараз майже 70% вартості відновлення", - додав він.
За словами Сахарука, наразі енергохолдинг веде роботи з відновлення генерації за рахунок власних коштів, а також завдяки отриманню невеликої кількості обладнання, яке за підтримки Міністерства енергетики України знімають зі старих станцій у Європі, що становить 10-15% необхідного.
Як повідомив виконавчий директор, до кінця 2024 року ДТЕК має намір вкласти у відновлення генерації 4 млрд грн на додаток до 1,3 млрд грн уже вкладених коштів. Водночас загальна потреба у фінансових ресурсах на відновлення генерації становить $350-400 млн, що втричі перевищує потреби минулого сезону, коли енергохолдинг відновив 10 блоків, вклавши в роботи $110 млн власних коштів.
Станом на січень 2022 року встановлена потужність "ДТЕК Енерго" в тепловій генерації становила 13,3 ГВт.
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