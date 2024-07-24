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АНАЛІТИКА

Євросоюз виділить «Укрзалізниці» 43 мільйони євро на будівництво євроколії

 

"Укрзалізниця" в рамках програми Європейського Союзу "Механізм "Сполучення Європи" (CEF) отримає 42,95 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, було погоджено проєкт інтеграції залізничної системи України в транспортну систему ЄС.

Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури.

Його загальний бюджет 85,91 млн євро, відповідно, CEF надасть "Укрзалізниці" 42,95 млн євро.

CEF (Connecting Europe Facility) - це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

У рамках зазначеної заявки планується реалізувати:

* проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням колії 1435 мм на ділянці Чоп - Львів;

* проєктування реконструкції споруд залізниці з будівництвом колії 1435 мм та електрифікацією на ділянці Львів - Чернівці - Вадул-Сірет - Держкордон;

* розробку стратегії реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України;

* проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2/Матьовце - Ужгород;

* електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп - Ужгород.

Також передбачені витрати на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів, а також ділянок Ковель - Ягодин - Держкордон та Медика/Мостиська ІІ - Львів (Скнилів).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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