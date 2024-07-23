ЄІБ виділяє понад EUR450 млн на підтримку української енергосистеми і EUR86 млн «Укренерго»

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) планує нові кредити загальною сумою EUR450 млн для українських енергетичних інвестицій, включно з реконструкцією гідроелектростанцій та інфраструктури електромереж, пошкоджених унаслідок російських атак, а також для відновлення мереж централізованого теплопостачання в українських містах.

Як ідеться у пресрелізі на сайт банку, ще EUR86 млн підуть національному оператору електромереж України НЕК "Укренерго" на будівництво укриттів від дронів для електростанцій.

"Ми посилюємо нашу підтримку, щоб допомогти захистити й відремонтувати інфраструктуру України перед зимою", - наводять у релізі слова президентки ЄІБ Наді Кальвіно, яка 22 липня проінформувала про ці заходи міністрів закордонних справ ЄС і провела чергову відеоконференцію з міністром фінансів України Сергієм Марченком, щоб обговорити прогрес у поточних проєктах, особливо щодо енергетичної інфраструктури.

За її словами, банк також розширить свою підтримку економіки України за рахунок полегшення доступу до фінансування для підприємств і стимулювання торгівлі з ЄС.

У компоненті фінансування бізнесу останнього пакета підтримки Група ЄІБ схвалила три часткові портфельні гарантії, що, як очікується, призведуть до більш ніж EUR110 млн нового кредитування українських мікро-, малих і середніх підприємств через три українські банки. Уточнюється, що гарантії мають бути підписані в другій половині 2024 року з відповідними банками та підтримають 550 українських компаній, зберігши близько 8250 робочих місць.

Крім того, Група ЄІБ має намір надати часткові портфельні гарантії ще п'яти банкам в Україні до кінця року в межах гарантійного фонду EU4Business, ідеться в релізі.

Згідно з ним, цього тижня ЄІБ також об'єднує зусилля з Укрсиббанком, українською "дочкою" BNP Paribas Group та одним із найбільших банків України, для запуску відновлюваної кредитної лінії на суму щонайменше EUR150 млн в українських гривнях для підтримки підприємств, які постраждали від війни. Очікується, що ця кредитна лінія в місцевій валюті буде введена в дію до кінця 2024 року. Це друга ініціатива ЄІБ зі стимулювання кредитування в місцевій валюті в Україні після партнерства з Citibank Ukraine на суму від $50 млн до $100 млн в українських гривнях.

Крім того, наголошується в релізі, до кінця цього місяця і після підписання угоди з Європейською комісією в червні Європейський інвестиційний фонд (EIF) почне приймання заявок у межах експортно-кредитного гарантійного механізму на суму EUR300 млн для підтримки компаній ЄС, які торгують з Україною. Ініціатива пропонуватиме гарантії експортно-кредитним агентствам у державах-членах ЄС, а також Норвегії та Ісландії, які хочуть допомогти експорту в Україну.

Мінфін України за підсумками відеоконференції 22 липня повідомив, що очікує найближчим часом схвалення від ЄІБ пакета підтримки енергетичного сектора України на суму EUR250 млн.

Загалом, за даними української сторони, обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі становить 26 проєктів обсягом EUR5,3 млрд, а обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співробітництва та перевищує EUR7 млрд, зокрема з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ за всіма напрямами - близько EUR2 млрд.

Щодо поточних ініціатив сторони також обговорили підготовку до підписання фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проєктами "Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112", а також потенційні спільні проєкти, зокрема, спрямовані на забезпечення житлом громадян України.

Як повідомлялося, 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в державному та приватному секторах економіки України. У Меморандумі визначено пріоритетні напрямки співпраці на найближчі 10 років.