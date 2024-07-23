«Антонов» хоче виробляти безпілотники з Boeing: підписано меморандум

Американська корпорація Boeing та українське державне авіаційне підприємство "Антонов" підписали попередню угоду про співпрацю у сфері виробництва безпілотників для України. Про це повідомило видання Breaking Defense.

У меморандумі про взаєморозуміння, представленому напередодні на авіасалоні в Фарнборо, як потенційні галузі співробітництва вказано навчання, логістична підтримка та технічне обслуговування безпілотників, таких як ScanEagle компанії Boeing.

"Ми раді продовжити співпрацю з компанією "Антонов" для підтримки розвитку та економічного зростання України", - заявив генеральний директор оборонного підрозділу Boeing Тед Колберт.

Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов наголосив, що ця угода сприятиме подальшому розвитку оборонної промисловості України.

"Ця угода відкриває абсолютно новий рівень можливостей для впровадження новітніх і найбільш ефективних рішень - на додаток до можливості майбутніх проєктів із Boeing в аерокосмічній та оборонній промисловості", - сказав він.

Раніше "Антонов" проєктував і виготовляв безпілотники, зокрема модель "Горлиця", але вантажні літаки вже давно є основним напрямком діяльності підприємства.

У вересні 2023 року агентство Reuters писало, що "Антонов" диверсифікує свій основний бізнес із виробництва вантажних літаків і розширює виробництво безпілотників.

Нова угода - не перший випадок співпраці Boeing та "Антонов". У 2018 році Boeing погодилася постачати "Антонову" деталі для літаків, які більше не можна було закуповувати в Росії. Це мало допомогти українському авіавиробникові відновити призупинене виробництво літаків.

Довідка

Державне підприємство "Антонов" (колишній Авіаційний науково-технічний комплекс імені Олега Костянтиновича Антонова, або АНТК імені О. К. Антонова) - українське державне авіаційне підприємство, що об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний та серійний завод, випробувальний комплекс. На підприємстві розроблено понад сто типів літаків та їх модифікацій.

У світі "Антонов" відомий, перш за все, як розробник транспортних, регіональних пасажирських літаків та літаків спеціального призначення.

Найбільший у світі вантажний літак Ан-225 "Мрія" було знищено під час спроби Росії захопити Київ. Його залишки зараз перебувають у напівзруйнованому ангарі на території аеродрому "Гостомель".