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АНАЛІТИКА

ЄС виділив «Укренерго» 100 мільйонів євро гранту на відновлення та захист

ЄС виділив «Укренерго» 100 мільйонів євро гранту на відновлення та захист

 

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та голова Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер підписали грантову угоду на 100 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідний документ був підписаний 18 липня.

"Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до "Укренерго" кошти спеціальної бюджетної програми ЄС "Ukraine Investment Facility" та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

* модернізацію високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудову міждержавних інтерконекторів, які з'єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи.

* ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівлю і поставку нового обладнання.

* заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

Зазначається, що цей грант - це вже друга фаза цільової програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". Під час Берлінської конференції з відновлення України у червні, "Укренерго" підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро.

Загалом від початку повномасштабної війни "Укренерго" залучило міжнародної допомоги на 1,5 мільярда євро. Зокрема, 324 мільйони євро - були залучені за підтримки KfW.

У травні "Укренерго" отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують на будівництво нової високовольтної лінії, яка збільшить стабільність з'єднання України з європейською енергосистемою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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