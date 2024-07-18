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АНАЛІТИКА

«Трагічна ситуація». Нафтогаз сподівається на відновлення роботи Сахалінки під кінець року

 

Нафтогаз України сподівається, що Сахалінське газове родовище відновить роботу під кінець 2024 року. Про це в інтерв'ю LIGA.net сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.

"Ситуація, яка складається навколо Укрнафтобуріння, є трагічною для галузі. Ми втратили в балансі суттєву цифру видобутку газу. Традиційно це приблизно 0,6 млрд кубометрів. На жаль, ситуація затягується. Судові спори не ведуть до можливості відновити Укрнафтобурінню видобуток. Більш того, це затягування призводить до зменшення майбутнього об'єму, тому що виробництво вже стоїть певний час. Для мене особисто це трагедія", - сказав він.

Чернишов додав, що раніше розраховував на відновлення видобування в другому кварталі, але прогнози довелося коригувати.

"Я дуже сподіваюсь, що у четвертому кварталі вони розпочнуть видобування", - сказав він.

4 грудня 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий Укрнафтобурінню з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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