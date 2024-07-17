Одеський інститут ім.Філатова отримав грант на розробку ранньої діагностики стрес-асоційованих психологічних змін

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) отримав грант Національного Фонду досліджень України. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України (Одеса) отримав грант Національного Фонду досліджень України на дослідження офтальмологічних біологічних маркерів і розробку об'єктивного методу ранньої діагностики несприятливих стрес-асоційованих психологічних змін у стані людини.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в інституті, дослідження дасть змогу проводити ранню діагностику учасників будь-яких кризових ситуацій, як глобальних (як-от війна, техногенні або природні катастрофи, пандемія тощо), так і локальних (ДТП, домашнє насильство, терористичні акти тощо).

Зазначається, що вчені Інституту ім. Філатова вже проводили низку досліджень у сфері апаратно-інструментального визначення ознак стрес-асоційованих розладів на основі офтальмологічних маркерів: аналізу даних руху очей і змін параметрів зіниці.

«Подальші дослідження в поєднанні зі створенням зрозумілого і простого у використанні програмного забезпечення для швидкого опрацювання отриманих даних мають стати основою методу, який забезпечить об'єктивність досліджень, можливість визначення загрози розвитку пов'язаних зі стресом розладів за наявності симптомів, недостатніх для клінічного діагнозу», - прокоментували в інституті.

Крім того, невеликий час, необхідний для дослідження та опрацювання даних, зробить його придатним для використання в масових діагностичних заходах (скринінгу), уточнюється в повідомленні.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, після закінчення війни психологічної підтримки потребуватимуть понад 15 млн українців. Найбільше від психологічної травми страждають безпосередні учасники бойових дій. Кількість постраждалих, уражених, наприклад, синдромами воєн, становить від 35% до 70% усіх учасників воєнних дій незалежно від того, перебували вони в зоні бойових дій чи ні.

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НА. В.П. Філатова НАМНУ заснований 1936 року. Є провідною науковою і медичною установою та національним центром наукових досліджень у сфері офтальмології.