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АНАЛІТИКА

Україна надала держгарантії за кредитом ЄБРР "Нафтогазу" на EUR200 млн

 

НАК "Нафтогаз України" зможе залучити EUR200 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під державні гарантії для підтримки у створенні стратегічних резервів природного газу.

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, у вівторок міністр фінансів України Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії.

Зазначається, що після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо стану реалізації спільних проєктів і подальших пріоритетів співробітництва, а глава Мінфіну привітав Тюркнера з призначенням на посаду.

Згідно з релізом, сьогодні на стадії реалізації в державному секторі перебуває десять спільних з ЄБРР проектів загальним обсягом EUR2,1 млрд.

"ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України. Завдяки тісній співпраці з банком ми впроваджуємо проєкти в енергетичному секторі, забезпечуємо підтримку ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відновлення інфраструктури та роботу бізнесу в приватному секторі", - зазначив Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР за всіма напрямами сягнула майже EUR4 млрд, і банк має намір і надалі інвестувати в Україну від EUR1,5 млрд до EUR2 млрд євро щорічно, ідеться в повідомленні.

Під час зустрічі сторони також обговорили наявні та потенційні механізми для страхування від воєнних ризиків і підтримку з боку ЄБРР ініціатив у цій сфері, зокрема, сприяння розвитку страхування майна від морських воєнних ризиків власниками суден, які використовуються для експорту товарів у різні країни світу з чорноморських портів України.

Сторони зазначили, що пріоритетними сферами для залучення подальших інвестицій залишатимуться підтримка енергетичного сектору, зокрема інвестиції у відновлювані джерела енергії, відновлення інфраструктури та підтримка приватного приватного сектору.

Як повідомлялося, угоду про кредит ЄБРР "Нафтогазу" на EUR200 млн під держгарантії було підписано в листопаді 2023 року. Тоді вказувалося, що вона набуде чинності після оформлення держгарантій. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія і Нідерланди.

Раніше, наприкінці 2022 року, "Нафтогаз" залучив кредит ЄБРР під держгарантії на EUR300 млн, коштом чого було створено резервний запас природного газу обсягом 748 млн куб. м у режимі "митний склад".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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