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АТБ, Сільпо: Доходи найбільших компаній роздрібної торгівлі зросли на 23%

АТБ, Сільпо: Доходи найбільших компаній роздрібної торгівлі зросли на 23%

 

457,32 млрд грн склав сукупний дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі за 2023 рік. Він зріс на 23% порівняно з 2022 роком.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Як йдеться у повідомленні, лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається АТБ-маркет, який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме АТБ отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії Сільпо-Фуд та Фора, які входять до Фоззі Груп Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 рази відповідно. Загалом компанії Фоззі груп отримали 114,22 млрд грн доходу. Фора збільшила свій чистий прибуток у 5,5 рази за рік.

Серед топ-10 Індексу Опендатабота найбільший приріст доходу - у 1,7 рази - стався у Комфі трейд, власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн -а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія РУШ (мережа супермаркетів Ева), яка входить до групи Ольвія, власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 рази - до 2,2 млрд грн. а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи Ольвія, компанія Омега (супермаркети Варус), теж потрапила в топ-10. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 рази - майже 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу - 27,69 млрд грн. та майже вдвічі меншим чистим прибутком - 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 також потрапили:

* Метро Кеш енд Кері Україна (нідерландський холдинг Metro Cash & Carry) - +27% доходу, 25,5 млрд грн.

* Розетка (власники Владислав та Ірина Чечоткіни) - +38% доходу (25,4 млрд грн) та у 10 разів меншим чистим прибутком: 12 млн грн.

* Фудком (Рітейл Груп) - +27% доходу (17,16 млрд грн), та у 1,4 рази більшим чистим прибутком: 310,63 млн грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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