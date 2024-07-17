Запорізький алюмінієвий комбінат виставили на приватизацію за 152 млн грн

Фонд державного майна виставив націоналізований Запорізький алюмінієвий комбінат на повторну приватизацію. Стартова вартість колишнього гіганта кольорової металургії - всього 152 млн грн, повідомляється в системі Prozorro. Продажі.

Перша приватизація АТ "ЗАлК" відбулась у 2001 році, коли Фонд держмайна продав 68,01% акцій заводу компанії "АвтоВАЗ-Інвест". За умовами договору, інвестор мав заплатити 380 млн грн за акції, а також погасити борги заводу у розмірі $75 млн перед Укрексімбанком. Проте АвтоВАЗ-Інвест, а також кіпрська Velbay Holdings Олега Дерипаски, на яку у 2007 році переоформили акції, із заборгованістю так і не розібралися.

Окрім цього пакета, Дерипасці вдалося придбати ще 29,5% акцій комбінату на вільному ринку. Внаслідок цього росіянин зосередив контроль над 97,5% акцій ЗАлК.

У 2012 році Україна через суд розірвала договір купівлі-продажу пакета акцій ЗАлК в розмірі 68,01% через невиконання інвестором своїх зобов'язань. У 2015 році після остаточного рішення Верховного суду ці акції перейшли Фонду державного майна.

Водночас у Дерипаски залишилися 29,54% акцій, які були оформлені на кіпрську Velbay Holdings.

На початку 2023 року, вже після початку повномасштабного вторгнення, Україна стягнула ці акції через Вищий антикорупційний суд у межах санкцій проти Дерипаски, а до Фонду держмайна вони потрапили в лютому 2024 року.

За даними ФДМУ, російські власники за 14 років "фактично розграбували підприємство і знищили унікальне виробництво первинного алюмінію".

У березні 2009 року зупинився глиноземний цех, у квітні 2011 року - електролізний цех, у липні 2014 року - ливарний цех.

Основними джерелами доходу підприємства стали здавання майна в оренду, продаж активів і виробничих запасів.

Дохід підприємства у 2023 році скоротився на 44% до 8,3 млн грн, з яких за основним видом діяльності (виробництво алюмінію) - всього 338 000 грн. Збиток ЗАлК перевищив 57 млн грн.

Він має понад 6,4 млрд грн кредиторської заборгованості.

Голова ФДМ Віталій Коваль казав, що новий власник зможе перепрофілювати підприємство після аукціону й відкрити інше виробництво.

Перша спроба продати ЗАлК призначена на 6 серпня.